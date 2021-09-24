Это первая игра серии, которая выходит на компьютерах.

Разработчики из Koei Tecmo определились с датой релиза хоррора Fatal Frame: Maiden of Black Water на PC — проект поступит в продажу 28 октября. Если вам интересно, то мы имеем дело с первой игрой серии, которая выходит на данной платформе.

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Действие Fatal Frame на вымышленной горе Хиками, в Японии. Это место просто обязано быть странным и пугающим, ведь недалеко от водопада проходят ритуальные самоубийства. А дальше начинается стандартная Fatal Frame: потусторонние силы, использование специальной фотокамеры, неуютная обстановка и решительно настроенная девушка на правах главной героини.

Для Fatal Frame: Maiden of Black Water также установлены официальные системные требования, про которые стоит поговорить отдельно. Минимально допустимая конфигурация выглядит следующим образом:

процессор: Intel Core i5 750 или аналог от AMD;

4 Гбайт оперативной памяти;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 660 или AMD Radeon RX 550;

25 Гбайт свободного места на накопителе.

Рекомендованные требования следующие:

процессор: Intel Core i7 2600 или аналог от AMD;

8 Гбайт оперативной памяти;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 960 или AMD Radeon RX 570;

25 Гбайт свободного места на накопителе.

Напомним, изначально Fatal Frame: Maiden of Black Water выходила на провалившейся консоли Wii U от Nintendo. 28 октября текущего года ремастер-версия проекта выйдет не только на PC, но также на Xbox, PlayStation и Switch. Она порадует игроков улучшенной графикой и добавленным фоторежимом. На агрегаторе рецензий Metacritic версия для Wii U имеет только 67% рейтинга критиков на основании 58 рецензий, но пользовательский средний бал значительно выше — 7,8.