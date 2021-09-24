Как-то нелогично, но подарок мы всё же заберём.

Вслед за проведением ребрендинга компания Focus Entertainment (ранее Focus Home Interactive) решила последовать стандартному человеческому желанию независимости и самостоятельности, и открыла магазин собственных игр. Ломать голову над названием издательство не стало, а просто окрестило магазин Focus Entertainment Store.

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Пока что магазин находится в начальных стадиях развития и предлагает игры исключительно в ценах в долларах, фунтах и евро. Изменится это когда-нибудь или нет, рассуждать пока рано, но если вы всё же решите приобрести какую-нибудь игру в новом магазине, то Focus Entertainment подарит вам ключ активации Steam-версии The Surge. Да, выглядит странно — открывать собственный магазин, но при этом дарить ключ от игры в другом магазине — но это уже не наше дело и не наши проблемы.

Раздача подарочной версии The Surge продлится до 4 октября. А праздничная распродажа в новом магазине — до 7 октября.