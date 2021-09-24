Давление на игровой сектор в стране продолжается.

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Издание Reuters сообщает, что более 200 игровых компаний в Китае подписали заявление игровой ассоциации CGIGC, тем самым обязав себя бороться с зависимостью пользователей от игр. Среди подписантов есть крупнейшие китайские компании Tencent и NetEase.

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Теперь китайские компании могут использовать распознавание лиц для поиска детей, которым разрешается играть не более трёх часов в неделю. Ранее стало известно, что китайские власти запретили игровым студиям пропаганду «женственного» облика для мужских персонажей.

А в августе текущего года стало известно, что в Китае дети и подростки до 18 лет не могут играть в видеоигры более трёх часов в неделю.

Бороться с зависимостью пользователей от игр и ограничивать досуг детей будут, в том числе, с помощью технологии распознавания лиц от Tencent.