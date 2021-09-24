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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Китай намерен побороть игровую зависимость — соответствующее соглашение подписало более 200 крупнейших компаний
Давление на игровой сектор в стране продолжается.
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Издание Reuters сообщает, что более 200 игровых компаний в Китае подписали заявление игровой ассоциации CGIGC, тем самым обязав себя бороться с зависимостью пользователей от игр. Среди подписантов есть крупнейшие китайские компании Tencent и NetEase.

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Теперь китайские компании могут использовать распознавание лиц для поиска детей, которым разрешается играть не более трёх часов в неделю. Ранее стало известно, что китайские власти запретили игровым студиям пропаганду «женственного» облика для мужских персонажей.

А в августе текущего года стало известно, что в Китае дети и подростки до 18 лет не могут играть в видеоигры более трёх часов в неделю.

Бороться с зависимостью пользователей от игр и ограничивать досуг детей будут, в том числе, с помощью технологии распознавания лиц от Tencent.

#игры #китай
4
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Aleksandr
18:50
Ура, чебурнэт маячит на горизонте🥴
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Asmodeus
18:49
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Глава СК РФ убеждён, что игры и «деструктивное влияние» интернета приводят к трагедиям, подобной пермской
Me4tatelI&gt;
18:47
вот это прям очень неожиданно))
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Me4tatelI&gt;
18:46
его не удаляли я так понял его типа сделали невидимым для определенной страны я вижу его в google play
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Asmodeus
18:45
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AMD и Mediatek могут создать совместное предприятие
Aleksandr
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The Morrighan
18:45
Животные в большинстве случаев не убивают своих сородичей. У них войны идут между видами (например, волки против зайцев).
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x.7
18:45
И где все эти местные гамеры без видюх, которые глядя на крипту хотят "как в Китае"?
Китай намерен побороть игровую зависимость — соответствующее соглашение подписало более 200 крупнейших компаний
LoL
18:42
"Получается по этому тесту при на 50% меньшем числе ядер" Ядер столько же, не тупи, а именно 8+8 и 8+8))
В тестах SiSoftware процессор Core i9-12900K пока не догоняет Ryzen 9 5950X
Asmodeus
18:42
Слава Китаю и его мудрым кормчим. Слава КПК!
Китай нанёс очередной удар по Биткоину – запрет на транзакции для граждан обвалил цену криптовалюты
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