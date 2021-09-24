Сейчас всё чуть скромнее.

Мобильный сегмент видеоигр продолжает расти, и ответственны за этот рост уже не только азиатские государства, но и новое поколение европейских и американских геймеров. По подсчётам аналитической фирмы Newzoo, если общая тенденция сохранится, то к концу 2024 года объём данного рынка превысит $116 млрд.

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Таким образом, за пять лет — с 2019 по 2024 годы — рост почти двукратный: в 2019 году мобильные игры принесли чуть больше $68 млрд.

По прогнозам Newzoo, рост рынка мобильных развлечений, в свою очередь, подстегнётся ростом распространения сетей 5G, благодаря которым будет обеспечиваться устойчивое беспроводное, а главное — быстрое интернет-соединение. На сегодняшний день, по подсчётам аналитиков, лишь 15 % используемых смартфонов совместимы с 5G, но в 2024 году их доля возрастёт до 45 %.