Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Аналитики прогнозируют рост рынка мобильных игр до $116 млрд в 2024 году
Сейчас всё чуть скромнее.
анонсы и реклама
Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри
Цена пошла вниз на MSI RTX 3060 Ti с падением крипты

Мобильный сегмент видеоигр продолжает расти, и ответственны за этот рост уже не только азиатские государства, но и новое поколение европейских и американских геймеров. По подсчётам аналитической фирмы Newzoo, если общая тенденция сохранится, то к концу 2024 года объём данного рынка превысит $116 млрд.

реклама

Таким образом, за пять лет — с 2019 по 2024 годы — рост почти двукратный: в 2019 году мобильные игры принесли чуть больше $68 млрд.

По прогнозам Newzoo, рост рынка мобильных развлечений, в свою очередь, подстегнётся ростом распространения сетей 5G, благодаря которым будет обеспечиваться устойчивое беспроводное, а главное — быстрое интернет-соединение. На сегодняшний день, по подсчётам аналитиков, лишь 15 % используемых смартфонов совместимы с 5G, но в 2024 году их доля возрастёт до 45 %.

+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

«Дюна» — претендент на звание «самый унылый фильм года»
550
Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – сентябрь 2021
43
В ожидании Windows 12 или какими были предыдущие ОС от Microsoft
74
Мои впечатления от игры S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl. Часть пятая
12
Вспоминаем лучшие игры в духе Diablo перед выходом долгожданной Diablo II: Resurrected, часть 2
5
Битва процессоров: Core i3-10105F VS Ryzen 3 3100 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
28
Обзор TWS-наушников MSI CH40 Wireless Earbuds
7

Сейчас обсуждают

Jack NotFound
17:19
Да делайте что хотите, лишь бы цены на видяхи к адекватным вернулись
Китай нанёс очередной удар по Биткоину – запрет на транзакции для граждан обвалил цену криптовалюты
Твоя мамка
17:18
Рух?
Китай нанёс очередной удар по Биткоину – запрет на транзакции для граждан обвалил цену криптовалюты
VRoman
17:17
Долго ещё ждать, однако
AMD начнёт получать изделия с трёхмерной компоновкой чиплетов в конце года
Manager
17:16
О, тема сисек на 1 м 48 с раскрыта :) Зачёт!!!
«Дюна» — претендент на звание «самый унылый фильм года»
The Morrighan
17:14
Пропоганда времён динозавров. Типа, "все немцы фашисты", хотя Гитлера уже давно нету в живых.
Глава СК РФ убеждён, что игры и «деструктивное влияние» интернета приводят к трагедиям, подобной пермской
Виталий Shokerxxx
17:14
читать не умеем я все уже написал. обмундирование и оружие его выдает.
Глава СК РФ убеждён, что игры и «деструктивное влияние» интернета приводят к трагедиям, подобной пермской
Кирилл Белов
17:13
Нет таких, от айфона терпимые, но шумодав слабый и цена конь.
Обзор TWS-наушников MSI CH40 Wireless Earbuds
AMD
17:11
Так и в те разы родственники были похожие, надо давно всех этих ДНРовцов запретить.
Глава СК РФ убеждён, что игры и «деструктивное влияние» интернета приводят к трагедиям, подобной пермской
x.7
17:10
Отличный результат. Получается по этому тесту при на 50% меньшем числе ядер отставание по самому свежему результату 25%. В играх новый интел будет разрывать, как обычно, особенно за счет малых ядер по...
В тестах SiSoftware процессор Core i9-12900K пока не догоняет Ryzen 9 5950X
Виталий Shokerxxx
17:09
есу чит будет может работать а вот режимы хард не будут.
Онлайн игры на Linux становятся реальностью — Easy Anti-Cheat теперь поддерживает Wine и Proton
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем