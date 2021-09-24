Всё поставлено на поток, как и должно быть.

Раздел вакансий студии People Can Fly снова пролил свет на планы компании на будущее. Так, разработчики уже ищут сотрудников для создания некоего нового сетевого проекта в жанре шутера.

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Как гласит описание вакансий, новинка создаётся с расчётом на рукопашные сражения в режиме от третьего лица, и при этом не будет связана ни с одной из уже существующих франшиз студии.

Естественно, никаких конкретных деталей игрового процесса, сюжета и прочего в описании вакансий выудить не удалось. На слишком ранней стадии развития находится проект, и, скорее всего, его релиз — вопрос даже не среднесрочной перспективы.