Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Перспективная метроидвания F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch спешит на PC: объявлена дата релиза и системные требования
По требованиям, вроде всё адекватно.
анонсы и реклама
Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри
Цена пошла вниз на MSI RTX 3060 Ti с падением крипты

Метроидвания F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch, которую достаточно хорошо приняли на консолях, готовится к скорому появлению на персональных компьютерах. Проект появится в продаже в Steam и EGS уже в этом октябре. По случаю скорого релиза были также представлены официальные системные требования F.I.S.T., которые получились вполне вменяемыми.

реклама

Итак, минимальные требования:

  • процессор: Intel Core i5-6400 или AMD FX 8320;
  • 8 Гбайт оперативной памяти;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 960 или AMD Radeon R9 280;
  • 25 Гбайт свободного места на накопителе.

Рекомендованные системные требования:

  • процессор: Intel Core i5-6500 или эквивалентный от AMD;
  • 16 Гбайт оперативной памяти;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 или эквивалентная от AMD;
  • 25 Гбайт свободного места на накопителе.

F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch предлагает игрокам взять на себя управление бесстрашным антропоморфным кроликом, вооружённым гигантским металлическим кулаком. Подробнее о нём мы писали в нашей прошлой заметке. Главный герой — бывший повстанец, который решил дать бой роботам, оккупировавшим родные земли.

На агрегаторе рецензий Metacritic PS5-версия перспективной F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch имеет 81% рейтинга критиков на основании 27 рецензий, пользовательский средний бал — 7,6.

#fist forged in shadow torch #tigagames
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Озлобленный заяц с механическим кулаком — в релизном трейлере F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

«Дюна» — претендент на звание «самый унылый фильм года»
541
Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – сентябрь 2021
43
В ожидании Windows 12 или какими были предыдущие ОС от Microsoft
74
Мои впечатления от игры S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl. Часть пятая
12
Вспоминаем лучшие игры в духе Diablo перед выходом долгожданной Diablo II: Resurrected, часть 2
5
Битва процессоров: Core i3-10105F VS Ryzen 3 3100 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
28
Обзор TWS-наушников MSI CH40 Wireless Earbuds
5

Сейчас обсуждают

Вадим Пионер
16:19
Походу нам выдавали , до этого, желаемое за действительное?!
В тестах SiSoftware процессор Core i9-12900K пока не догоняет Ryzen 9 5950X
Джон Сина
16:19
Ты ничего не понимаешь, все критики говорят что фильм шедевр, я на Кинопоиске читал. Все рецензии зелёные значит шедевр, понял?
«Дюна» — претендент на звание «самый унылый фильм года»
LEVAK
16:18
Масква никого не кормит уже давно, зато жрёт в три горла- это да. Регионам оставили 30% налогов собираемых, вот собственно и весь успех Масквабада.
Глава СК РФ убеждён, что игры и «деструктивное влияние» интернета приводят к трагедиям, подобной пермской
Респект
16:17
Не каждое десятилетие бывает на столько удачный момент для входа на рынок! Желаю интелу удачи, хотя сам, конечно, продолжу ползоваться только нвидией.
В список производителей видеокарт Intel Arc должны войти ASUS, MSI и GIGABYTE
Вячеслав Долгополов
16:17
никаких оскорблений, только факты
«Дюна» — претендент на звание «самый унылый фильм года»
Николай Военкомуезд
16:17
>Как первая часть была унылым несмотрибельным навозом, так и эта ничем не лучше. Собственно, уровень критики уже из этого ясен. В топку аффтара. Оба Бегущих - классика.
«Дюна» — претендент на звание «самый унылый фильм года»
OgoGoLog
16:15
С кем ты согласен, ты один тут!?
Глава СК РФ убеждён, что игры и «деструктивное влияние» интернета приводят к трагедиям, подобной пермской
abdulla
16:15
Пусть эти лицемеры во главе с бастыркиным ПОСМОТРЯТ гавнокино с беспрерывными убийствами на центральных телеканалах. Лицемеры и лжецы.
Глава СК РФ убеждён, что игры и «деструктивное влияние» интернета приводят к трагедиям, подобной пермской
Xenos_One
16:15
В ожидании Windows 12 или какими были предыдущие ОС от Microsoft
Олег Фролов
16:14
Да телевизор просто вместо Моника поставил. Телевизор никто не смотрит, зачем ему зря на стене висеть...?
Amazon рассказала, когда точно откроется доступ к амбициозной MMO-игре New World
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем