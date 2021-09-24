По требованиям, вроде всё адекватно.

Метроидвания F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch, которую достаточно хорошо приняли на консолях, готовится к скорому появлению на персональных компьютерах. Проект появится в продаже в Steam и EGS уже в этом октябре. По случаю скорого релиза были также представлены официальные системные требования F.I.S.T., которые получились вполне вменяемыми.

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Итак, минимальные требования:

процессор: Intel Core i5-6400 или AMD FX 8320;

8 Гбайт оперативной памяти;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 960 или AMD Radeon R9 280;

25 Гбайт свободного места на накопителе.

Рекомендованные системные требования:

процессор: Intel Core i5-6500 или эквивалентный от AMD;

16 Гбайт оперативной памяти;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 или эквивалентная от AMD;

25 Гбайт свободного места на накопителе.

F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch предлагает игрокам взять на себя управление бесстрашным антропоморфным кроликом, вооружённым гигантским металлическим кулаком. Подробнее о нём мы писали в нашей прошлой заметке. Главный герой — бывший повстанец, который решил дать бой роботам, оккупировавшим родные земли.

Today we came with another big announcement: PC versions will be available in October on @Steam and @EpicGames , can’t wait to meet our PC fans! pic.twitter.com/A5oNnljnCB — F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch (@FISTthegame) September 24, 2021

На агрегаторе рецензий Metacritic PS5-версия перспективной F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch имеет 81% рейтинга критиков на основании 27 рецензий, пользовательский средний бал — 7,6.