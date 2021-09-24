Раньше этот проект был только на Switch.

На iOS и Android вышла Pokemon Unite — условно-бесплатная MOBA, которая раньше присутствовала только на консоли Switch. Разработчики подчёркивают, что в плане контента версии игр для всех трёх платформ не отличаются между собой, что хорошо.

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Версия Pokemon Unite для смартфонов обладает возможностью привязки учётной записи с консоли Switch для сохранения опыта и прогресса. Авторы также предусмотрели возможность кроссплея между смартфонами и Switch.

Напомним, Pokemon Unite — стратегическая игра с элементами MOBA, в которой игрокам нужно будет управлять существами из знаменитой вселенной. Бои тут проходят в формате «5 на 5», у каждой из противоборствующих сторон на карте есть база.

На агрегаторе рецензий Metacritic у Pokemon Unite есть 69% рейтинга от критиков и только 3,8 среднего бала пользователей, выводы можете сделать сами.