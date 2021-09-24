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Редакция
Новости Software Алексей Сычёв
GPU-Z научилась распознавать видеокарты серии LHR с ограничением производительности в майнинге
Теперь проще понять, откуда растут ноги у конкретного экземпляра.
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Руководство NVIDIA использует все отраслевые мероприятия для того, чтобы вещать с их трибуны о высокой эффективности мер по разграничению спроса на видеокарты со стороны майнеров и геймеров. Последним с недавних пор предлагаются версии GeForce RTX 30 с искусственно ограниченным уровнем производительности при добыче криптовалют – серия получила известность под обозначением «LHR». Как отмечает сайт TechPowerUp, утилита GPU-Z версии 2.42.0 обрела способность достоверно идентифицировать видеокарты этой серии.

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Источник изображения: TechPowerUp

Теперь этот популярный инструмент позволяет определить, поддерживает ли используемая видеокарта NVIDIA механизм защиты от майнинга LHR. Ну, а сторонникам AMD предлагается функция определения поддержки resizable BAR для видеокарт семейства Radeon RX 5000. Кроме того, эта функция перестала в определённых случаях приводить к перезагрузке системы.

#nvidia #видеокарты #geforce rtx 30 #gpu-z #lhr
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