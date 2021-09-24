Проект выйдет в начале декабря.

Разработчики из Fishlabs совместно с издательством Deep Silver представили новый трейлер Chorus, в котором всё внимание уделено сюжету и отдельным геймплейным особенностям. В представленном видеоматериале также содержится информация о точной дате выхода игры.

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Chorus — это история про мир, в котором человечество давно освоило космос и свободно по нему перемещается в поисках приключений. Главную героиню зовут Нара, она когда-то была членом тёмного культа, но теперь вступила в борьбу против него. В благородных делах девушке помогает «Форсейкен» — умный (даже слишком) корабль, с которым она может синхронизировать своё сознание.

Как вы понимаете, тесное взаимодействие с «Форсейкеном» — ключевая механика в Chorus. Главной героине Наре нужно прокачивать вооружения и техническое оснащение корабля, параллельно развивая свои ментальные способности.

В игре можно будет не только принимать участие в сражениях на просторах бескрайнего космоса, но и исследовать отдельные локации в поисках всякого.

Chorus поступит в продажу 3 декабря, предзаказать проект можно уже сейчас в Steam, EGS, Microsoft Store и PS Store. Если вы купите игру прямо сейчас, то получите в качестве бонуса облик для «Корабля старейшины» и парочку скинов для разного вооружения.