Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Новый трейлер космического экшена Chorus раскрывает детали сюжета и сообщает дату релиза
Проект выйдет в начале декабря.
анонсы и реклама
Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри
Цена пошла вниз на MSI RTX 3060 Ti с падением крипты

Разработчики из Fishlabs совместно с издательством Deep Silver представили новый трейлер Chorus, в котором всё внимание уделено сюжету и отдельным геймплейным особенностям. В представленном видеоматериале также содержится информация о точной дате выхода игры.

реклама

Chorus — это история про мир, в котором человечество давно освоило космос и свободно по нему перемещается в поисках приключений. Главную героиню зовут Нара, она когда-то была членом тёмного культа, но теперь вступила в борьбу против него. В благородных делах девушке помогает «Форсейкен» — умный (даже слишком) корабль, с которым она может синхронизировать своё сознание.

Как вы понимаете, тесное взаимодействие с «Форсейкеном» — ключевая механика в Chorus. Главной героине Наре нужно прокачивать вооружения и техническое оснащение корабля, параллельно развивая свои ментальные способности.

В игре можно будет не только принимать участие в сражениях на просторах бескрайнего космоса, но и исследовать отдельные локации в поисках всякого.

Chorus поступит в продажу 3 декабря, предзаказать проект можно уже сейчас в Steam, EGS, Microsoft Store и PS Store. Если вы купите игру прямо сейчас, то получите в качестве бонуса облик для «Корабля старейшины» и парочку скинов для разного вооружения.

#deep silver #chorus #fishlabs
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В ранний доступ Steam вышел Beyond Contact — симулятор выживания на опасной планете, вдохновлённый раритетными комиксами про космос
Deep Silver в очередной раз напомнила, что работа над Dead Island 2 продолжается
Улучшенная версия Metro Exodus случайно вышла на Xbox Series на день раньше
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

«Дюна» — претендент на звание «самый унылый фильм года»
503
Почему я аплодирую успехам AMD, но сам вряд ли куплю их продукцию
198
Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – сентябрь 2021
43
Мои впечатления от игры S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl. Часть пятая
12
В ожидании Windows 12 или какими были предыдущие ОС от Microsoft
48
Вспоминаем лучшие игры в духе Diablo перед выходом долгожданной Diablo II: Resurrected, часть 2
4
Битва процессоров: Core i3-10105F VS Ryzen 3 3100 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
11
Обзор TWS-наушников MSI CH40 Wireless Earbuds
+

Сейчас обсуждают

Orry
12:39
обычно имеют в виду гиперион. я тоже.
«Дюна» — претендент на звание «самый унылый фильм года»
wwr222
12:38
На Ютьюбе есть канал,где рассказывают о провалах или "взлетах" голливудских фильмов.И вот недавно я узнал,что почти все фильмы,что мне нравились проваливались в прокате по тем или иным причинам (малые...
«Дюна» — претендент на звание «самый унылый фильм года»
Inqizitor
12:37
Нет Дьяблы 3 на торрента, она онлайн онли.
Diablo II: Resurrected поступила в продажу, но онлайн пока не доступен
Inqizitor
12:35
Игра не работает офлайн, хватит врать, только онлайн, ни на одном торрент трекере её нет, сохранения в батлнет пишутся. Если бы был офлайн режим - я бы на торрентах посмотрел и, возможно, приобрел бы,...
Diablo II: Resurrected поступила в продажу, но онлайн пока не доступен
Михаил
12:35
Я работаю 20 лет админом, и всех всегда все устраивало при сборке. Потому что когда человек платит он тебе говорит на какую сумму готов пк собрать. Я ему говорю собирай на амд потом поставишь более бы...
Битва процессоров: Core i3-10105F VS Ryzen 3 3100 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
Orry
12:34
ну хоть в википедии посмотрите, там кратко изложено :-)
«Дюна» — претендент на звание «самый унылый фильм года»
Xenos_One
12:32
Ага мой, этот, наш компьютер
В ожидании Windows 12 или какими были предыдущие ОС от Microsoft
Hacknir
12:29
В cnc tiberian sun тоже воксели
Энтузиаст сравнил графику оригинальной Diablo II с ремастером
Lamerusha Lat
12:29
Надеюсь, по сложности прохождения всё будет так же эпично.
Релиз Castlevania Advance Collection назначен на сегодня
Hacknir
12:28
Куда лучше то, школа
Энтузиаст сравнил графику оригинальной Diablo II с ремастером
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем