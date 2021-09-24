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До выхода Disciples Liberation остаётся меньше месяца, поэтому нарастающая активность разработчиков полностью понятна и обоснована. Сегодня нашему вниманию представили свежий геймплейный трейлер, основной темой которого стали спутники главной героини игры, которые будут всячески помогать ей в её важной миссии.

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Компаньоны разные — на любой вкус и стиль прохождения. В конкретном случае речь пойдёт и жреце Корисандре, могущественном некроманте Эйямаре, демонологе-мастере магии огня Баталь, а также о классическом персонаже класса «баффер-дебаффер» — эльфийке Ормериэль. Каждый из этих спутников сыграет свою решающую роль в сражениях с армиями тьмы.

Релиз Disciples Liberation назначен на 21 октября, однако русскоязычным игрокам, желающим проходить проект с полной русской озвучкой, придётся подождать до 18 ноября. На всех актуальных платформах.