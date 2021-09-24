Причём, и на PC, и на Switch.

Экшен Monster Hunter Rise в следующем году выйдет на PC — этот факт был подтверждён ещё в начале этого года — поэтому мы в редакции с чистой совестью можем опубликовать заметку об анонсе для данного проекта крупного дополнения под названием Sunbreak. Пока что анонс выполнен в форме многообещающего тизера: конкретными деталями дополнения с нами поделятся позже.

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В нижеуказанном видео можно заметить разве что новые игровые локации и новые виды местных чудовищ, которых определённо надо одолеть. Заявлены новая сюжетная линия, новые элементы игрового процесса и в целом гигантское количество игрового контента. Если верить разработчиков, то дополнение Sunbreak просто «чудовищных» масштабов.

Релиз Sunbreak запланирован на следующее лето. К тому времени Monster Hunter Rise выйдет и на PC, так что пользователи старшей игровой платформы не у дел не останутся.