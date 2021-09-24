Но степень вовлечения коллектива не уточняется.

Сотрудничество сразу нескольких студий разработчиков при создании одного большого и амбициозного проекта — естественный процесс, и перезапуск Perfect Dark в этом плане не станет исключением. Так, сегодня коллектив The Initiative, играющий ведущую роль в производстве новинки, объявил о том, что объединил усилия со студией Crystal Dynamics (Tomb Raider, Marvel’s Avengers).

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Разработчики не уточняют степень вовлечения коллектива Crystal Dynamics в процесс производства перезапуска Perfect Dark. Ясно одно: проект находится на совсем ранних стадиях развития, и о его релизе в обозримой перспективе речь можно даже и не вести.

Перезапуск Perfect Dark был представлен в декабре прошлого года. Согласно анонсирующей информации, сеттингом новинки станет переживший экологическую катастрофу город будущего, в котором, по закону жанра, снова что-то пошло не так.