Игра доберётся до гибридной консоли в следующем году.

Обычно мы в редакции сайта не затрагиваем тему игр для гибридной консоли Nintendo Switch, но Bayonetta 3 справедливо можно сделать исключением из этого актуального на сегодняшний день правила. Сегодня ночью Nintendo провела своё мероприятие Nintendo Direct, под занавес которого, как и следовало ожидать, поделилась главной новостью — сроком (пусть и очень размытым) релиза Bayonetta 3 и премьерной демонстрацией её игрового процесса.

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Игровой процесс, с поправкой на платформу, стандартен: Байонетта прибывает в Токио, где произошла стычка военных с загадочными монстрами. Первые закономерно не могут нанести вторым никакого ущерба, и только наша главная героиня, используя свои силы, помогла воякам отразить угрозу. На этот раз.

Разработчики называют Bayonetta 3 кульминацией франшизы, а само производство игры находится на завершающем этапе. Релиз должен состояться в следующем году. Конкретными сроками разработчики не поделились, но, принимая во внимание всё вышесказанное, рискнём предположить, что первый квартал 2022-го — правдоподобный сценарий.