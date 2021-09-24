Есть приблизительные цифры по каждому году.

Издание РБК сообщает, что за три года правительство может направить на обеспечение «суверенного Рунета» 31 миллиард рублей. Это сопоставимо с вложениями на подключение операторов к системам блокировки запрещённого контента.

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На финансирование мероприятий по обеспечению целостности, устойчивости функционирования и безопасности российского интернета в будущем году планируется потратить до 10,8 миллиардов рублей, в 2023-м году — до 10,3 миллиардов, а в 2024 году — до 9,5 миллиардов. Указанный объём финансирования предлагается заложить в программе «Информационное общество», что следует из материалов к проекту закона «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». 21 сентября проект был одобрен правительством и до 1 октября поступит в Госдуму.

Напомним, в ноябре 2019 года вступил закон «о суверенном Рунете», согласно которому Роскомнадзор должен был установить на все сети специальное оборудование (технические средства противодействия угрозам — ТСПУ). Через это оборудование ведомство может ограничивать доступ пользователей к запрещенным в России ресурсам. Весной, например, РКН замедлял доступ к Twitter, о чём мы неоднократно писали.

До настоящего момента реализация закона «о суверенном Рунете» финансировалась через национальную программу «Цифровая экономика». В 2019–2021 годах в федеральном проекте «Информационная безопасность» нацпрограммы на реализацию этих целей было заложено более 30 миллиардов рублей из которых 20,8 миллиарда рублей должны были пойти только на закупку ТСПУ. Сколько в итоге денег было потрачено — пока не установлено.

Представитель Роскомнадзора пояснил, что на начало апреля 2020 года ТСПУ были установлены на сетях более 80 операторов, через них проходило 100% мобильного трафика и 60% трафика операторов фиксированного широкополосного доступа в интернет.