Завистливый Агент 47 вступает в дело.

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IO Interactive опубликовала новый трейлер Hitman III, посвящённый выходу шестой главы дополнения о смертных грехах. На этот раз разработчики собираются всё нам рассказать о Зависти.

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В новой главе завистливый Агент 47 должен стать лучшим среди лучших в Мендозе, за такие подвиги игроку выдадут эксклюзивные предметы, среди которых особое место занимает зелёный костюм.

Глава «Зависть» станет доступной для изучения уже 28 сентября. Если вы следите за всей историей грехов Hitman III, то, должно быть, помните, что прикупить ещё можно дополнения, посвящённые Гордыне, Алчности, Праздности, Блуду и Чревоугодию.