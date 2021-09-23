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Цена пошла вниз на MSI RTX 3060 Ti с падением крипты

Цена пошла вниз на MSI RTX 3060 Ti с падением крипты

Как сообщает портал SteamDB (Steam Database), сегодня из ремейка Mafia была удалена система DRM-защиты Denuvo. Об этом свидетельствует уменьшение объёма исполняемого файла более чем на 450 Мбайт.

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Напомним, что Mafia Definitive Edition вышла год назад — в сентябре 2020-го — и получила очень высокие пользовательские оценки. Игроки отмечали идеальное воссоздание культовой классики на современном движке, сохранение мафиозной атмосферы, а также дополненный сюжет с кинематографическим повествованием.

В настоящее время ремейк участвует в распродаже, так что до 30 сентября его можно приобрести с 40-процентной скидкой.