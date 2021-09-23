Как сообщает портал SteamDB (Steam Database), сегодня из ремейка Mafia была удалена система DRM-защиты Denuvo. Об этом свидетельствует уменьшение объёма исполняемого файла более чем на 450 Мбайт.
реклама
Напомним, что Mafia Definitive Edition вышла год назад — в сентябре 2020-го — и получила очень высокие пользовательские оценки. Игроки отмечали идеальное воссоздание культовой классики на современном движке, сохранение мафиозной атмосферы, а также дополненный сюжет с кинематографическим повествованием.
В настоящее время ремейк участвует в распродаже, так что до 30 сентября его можно приобрести с 40-процентной скидкой.