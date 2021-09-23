Игра выйдет только в следующем году, а нам подслащают горькие пилюли ожидания.

Несколько месяцев назад студия Techland решила, что время от времени посвящать отдельным аспектам Dying Light 2 специальные видеоролики — это довольно интересная тема. После того, как релиз продолжения удачного зомби-боевика отложили, у разработчиков появилось не только дополнительное время на доведение игры до ума, но и на публикацию сопутствующих видео. С очередным таким выпуском «дневников» с нами поделятся уже через неделю — 30 сентября, в 22:00 по московскому времени.

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Главной темой грядущего выпуска станет открытый игровой мир Dying Light 2. Что конкретно войдёт в программу видео, не уточняется, но логично предположить, что в мире Dying Light 2 нашлось места многочисленным активностям, а также различным интересным локациям. Вспоминая предыдущие публикации, отметим, что мир игры будет реагировать на действия игрока и принимаемые им решения: например, встав на сторону милитаристской группировки, мы сможем превратить жилой квартал в настоящую крепость.

Релиз Dying Light 2 запланирован на 4 февраля следующего года на всех актуальных платформах.