С момента релиза Diablo II: Resurrected прошло всего несколько часов, но в Сети появилось огромное количество сообщений от пользователей, которые столкнулись с проблемами при запуске игры.
реклама
Уже сейчас известно, что первым покупателям ремастера приходится мириться со следующими вещами:
- технические баги;
- вылеты;
- ошибки при подключении к серверам;
- произвольное удаление игрой прокачанного героя.
Из всего списка серьёзных проблем пока оправдать можно только ошибки при подключении к серверам. Скорее всего, это связано с большим наплывом желающих опробовать Diablo II: Resurrected в первые часы после выхода. Игроки также начали вспоминать, что запуски всех последних проектов Blizzard проходят отвратительно.
Релиз ремастера WarCraft III — ярчайший тому пример. В данной ситуации у покупателей есть только одна действенная мера борьбы с недобросовестным поставщиком товара — требование о возврате средств.