....из-за огромного количества багов и технических проблем.

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С момента релиза Diablo II: Resurrected прошло всего несколько часов, но в Сети появилось огромное количество сообщений от пользователей, которые столкнулись с проблемами при запуске игры.

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Уже сейчас известно, что первым покупателям ремастера приходится мириться со следующими вещами:

технические баги;

вылеты;

ошибки при подключении к серверам;

произвольное удаление игрой прокачанного героя.

Из всего списка серьёзных проблем пока оправдать можно только ошибки при подключении к серверам. Скорее всего, это связано с большим наплывом желающих опробовать Diablo II: Resurrected в первые часы после выхода. Игроки также начали вспоминать, что запуски всех последних проектов Blizzard проходят отвратительно.

Релиз ремастера WarCraft III — ярчайший тому пример. В данной ситуации у покупателей есть только одна действенная мера борьбы с недобросовестным поставщиком товара — требование о возврате средств.