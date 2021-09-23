Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Первые игроки в Diablo II: Resurrected уже требуют возврат средств
....из-за огромного количества багов и технических проблем.
анонсы и реклама
Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри
Цена пошла вниз на MSI RTX 3060 Ti с падением крипты

С момента релиза Diablo II: Resurrected прошло всего несколько часов, но в Сети появилось огромное количество сообщений от пользователей, которые столкнулись с проблемами при запуске игры.

реклама

Уже сейчас известно, что первым покупателям ремастера приходится мириться со следующими вещами:

  • технические баги;
  • вылеты;
  • ошибки при подключении к серверам;
  • произвольное удаление игрой прокачанного героя.

Из всего списка серьёзных проблем пока оправдать можно только ошибки при подключении к серверам. Скорее всего, это связано с большим наплывом желающих опробовать Diablo II: Resurrected в первые часы после выхода. Игроки также начали вспоминать, что запуски всех последних проектов Blizzard проходят отвратительно.

Релиз ремастера WarCraft III — ярчайший тому пример. В данной ситуации у покупателей есть только одна действенная мера борьбы с недобросовестным поставщиком товара — требование о возврате средств.

#blizzard #diablo ii resurrected
5
Показать комментарии (5)

Материалы по теме

Энтузиаст сравнил графику оригинальной Diablo II с ремастером (дополнено)
В Battle.net появились довольно «кусачие» системные требования Diablo II Resurrected
Blizzard опубликовала список изменений для Diablo II: Resurrected, которые были добавлены после альфа-тестирования
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

«Дюна» — претендент на звание «самый унылый фильм года»
411
Почему я аплодирую успехам AMD, но сам вряд ли куплю их продукцию
185
Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – сентябрь 2021
26
Мои впечатления от игры S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl. Часть четвертая
9
Чем 13-й iPhone отличается от первого. Эволюция от Apple
83
Мои впечатления от игры S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl. Часть пятая
6
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus G15 (GA503Q)
8

Сейчас обсуждают

Paul Sebastian
21:36
Вот пишу, что Матрица-пафосно-серьезный фильм!
«Дюна» — претендент на звание «самый унылый фильм года»
Вова Соколов
21:35
Решил взять лавры Бед Комедиана? Оверы все больше в помойку превращаются, благодаря зилоту и таким как ты.
«Дюна» — претендент на звание «самый унылый фильм года»
Stanislav_i
21:35
Не очень понял проблему, но не поможет ли расширение к браузеру SaveFromNet? Вроде ютуб скорость не режет, но и списком, наверное, качать не умеет.
YouTube тестирует возможность скачивания видеофайлов на компьютер, но смотреть их можно будет только в браузере
MriS
21:34
Уже принял красных, а вы всё синие глотаете и не фига не понимаете) Существуете благодаря фантазиям маркетологов и блогеров, как идиоты)) Своей головы давно нет. Фанатизм лечить надо, чем быстрее, тем...
Valve рассказала о возможности использовать Steam Deck как контроллер на компьютере
ev_rus
21:33
Я Прибытие и (удивительно) Район №9 ставлю в один ряд офигительно сделанных, новое дыхание, фильмов о пришельцах. В которых они показаны совершенно с другой стороны. Ими проникаешься и сочувствуешь. А...
«Дюна» — претендент на звание «самый унылый фильм года»
Bernigan
21:32
Блин, я просто недавно начал играть на самом деле, и мне ясно дали понять что там нельзя никого убивать, и никакого огнестрела не предвидится, и я думал что его нет, а тут... ну ок
Критики высоко оценили «режиссёрскую версию» Death Stranding
Jurten Krieg
21:31
Таблетки, шизло.
Valve рассказала о возможности использовать Steam Deck как контроллер на компьютере
avesinoz
21:30
Здравствуйте. Прошу о помощи. Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку. Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолю...
Видеокарты AMD Radeon предыдущих поколений получили поддержку трассировки лучей
avesinoz
21:30
Здравствуйте. Прошу о помощи. Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку. Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолю...
Первые криптоинвесторы теряют веру в Биткоин, а аналитики JPMorgan ожидают роста стоимости Эфира
avesinoz
21:30
Здравствуйте. Прошу о помощи. Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку. Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолю...
Первые игроки в Diablo II: Resurrected уже требуют возврат средств
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем