Незначительные, но всё же изменения.

Завершилась череда публичных бета-тестирований Call of Duty Vanguard. Подобные мероприятия проводят, чтобы собрать отзывы и, если необходимо, внести запрошенные сообществом изменения в финальную версию игры. Как и следовало ожидать, предрелизная версия Call of Duty Vanguard была далека от идеальной, но благодаря чистому энтузиазму фанатов франшизы в неё всё же внесут некоторые изменения.

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Самое главное — разработчики поправят эффект свечения солнца. В ходе бета-тестирования игроки жаловались, что в Vanguard солнце «ослепляет» чуть ли не треть экрана, что вызывает дискомфорт даже при мало-мальски продолжительном игровом процессе. Также поправят визуальную часть на некоторых картах, исправят ошибку с призванными собаками, убивавшими игрока, а также закроют лобби с постоянно включёнными микрофонами в режиме Search & Destroy.

Релиз Call of Duty Vanguard состоится 5 ноября на всех актуальных платформах.