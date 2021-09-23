Очередной четверг — очередная бесплатная раздача игры в Epic Games Store. К этому правилу за последние пару лет многие уже привыкли, и каждую неделю держат страничку EGS в браузере открытой, чтобы побыстрее забрать свой подарок. Количеством Epic Games Store на этой неделе брать не будет; возьмёт качеством: с сегодняшнего дня и вплоть до следующего четверга любой желающий может забрать в вечное пользование The Escapists.

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The Escapists представляет собой занимательный симулятор побега из тюрьмы, где нам необходимо любыми средствами найти выход на волю. Можно прокопать туннель чуть ли не ложкой, можно каким-то образом выкрасть униформу охраны — вариантов масса. От вас зависит поиск решения и его исполнение.

На следующей неделе пользователей Epic Games Store также ждёт ценный подарок: в магазине раздадут глобальную стратегию Europa Universalis IV. Судя по всему, однако, речь идёт о базовом издании игры, а без десятков платных дополнений, которых за годы существования проекта накопилось столько, что для них даже придумали отдельную подписку, дабы не оплачивать всё сразу. А без дополнений в Europa Universalis IV делать особо нечего.