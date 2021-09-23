Состоялся релиз Diablo II Resurrected
После нескольких месяцев нагнетания «хайпа» Blizzard наконец-то открыла доступ к релизной версии Diablo II Resurrected. Отправиться в пекло ада и сразиться с ордами демонов можно на PC (Battle.net) и консолях PlayStation и Xbox.
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Напоминаем, что Diablo II Resurrected снабжена современной (насколько это вообще возможно для ремастера) графикой, обновлённым звуковым и музыкальным сопровождением, доработанным интерфейсом и другими изменениями, подходящими под требования к игре 2021 года.
Судя по первым оценкам, проект удался. Однако не расстраивайтесь, если не сможете зайти в игру в течение первых нескольких часов: всё-таки ажиотаж большой, а серверы Blizzard как всегда не готовы к «внезапной зиме».
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Во многом к созданию Diablo II Resurrected коллектив Blizzard подтолкнул тот факт, что с момента выхода оригинальной Diablo II выросло уже целое поколение геймеров, незнакомых с этой классикой игростроения. Впрочем, практически все ремастеры рассчитаны именно на молодое поколение игроков, и ничего удивительного в этом нет.
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