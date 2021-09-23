После нескольких месяцев нагнетания «хайпа» Blizzard наконец-то открыла доступ к релизной версии Diablo II Resurrected. Отправиться в пекло ада и сразиться с ордами демонов можно на PC (Battle.net) и консолях PlayStation и Xbox.

реклама

анонсы и реклама -11000р на RTX 3070 Gigabyte в Ситилинке Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри -28000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена RTX 3060 Ti Gigabyte дешевеет в Ситилинке Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке -20000р на RTX 3080 MSI Gaming RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде Дешевая RTX 3080 Asus Gaming в Регарде RTX 3060 Ti от 80 тр в Регарде 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза На все RX 6600 снижена цена в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Напоминаем, что Diablo II Resurrected снабжена современной (насколько это вообще возможно для ремастера) графикой, обновлённым звуковым и музыкальным сопровождением, доработанным интерфейсом и другими изменениями, подходящими под требования к игре 2021 года.

Судя по первым оценкам, проект удался. Однако не расстраивайтесь, если не сможете зайти в игру в течение первых нескольких часов: всё-таки ажиотаж большой, а серверы Blizzard как всегда не готовы к «внезапной зиме».

реклама

Во многом к созданию Diablo II Resurrected коллектив Blizzard подтолкнул тот факт, что с момента выхода оригинальной Diablo II выросло уже целое поколение геймеров, незнакомых с этой классикой игростроения. Впрочем, практически все ремастеры рассчитаны именно на молодое поколение игроков, и ничего удивительного в этом нет.