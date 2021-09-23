Команда поддержки YouTube занимается в данный момент тестированием возможности скачивания видео со своего сервиса через браузеры на PC. Речь не идёт о полноценной загрузке ролика в формате видеофайла, который можно будет просмотреть с помощью сторонней программы. Скачанный материал разрешат просмотреть только через браузер, новую функцию смогут опробовать избранные обладатели Premium-подписки.

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У таких пользователей в интерфейсе сервиса появится дополнительная кнопка под просматриваемым видео. После его нажатия YouTube начнёт сохранять материал, который станет доступен для просмотра через меню с загрузками. Функция по скачиванию видео доступна в актуальных версиях браузеров Edge, Chrome и Opera.

Команда поддержки YouTube предупредила, что их новая программная функция в первое время может сбоить, но это в скором времени устранят. Разработчики планируют в скором времени сделать скачивание видеофайлов сервиса общедоступным.