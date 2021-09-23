Как и было обещано, сегодня «выживач» Medieval Dynasty, посвящённый созданию своей средневековой династии и её выживанию в непростых условиях, покинул ранний доступ и получил статус полноценного продукта. По такому случаю на проект в течение первой после релиза недели будет распространяться 20-процентная скидка, так что до 30 сентября Medieval Dynasty можно купить за 1 199 рублей вместо номинальных 1 499 рублей.

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Игра пробыла в раннем доступе около года, и за это время получила массу восторженных отзывов от простых пользователей, обеспечивших Medieval Dynasty 91-процентный средний рейтинг.

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В целом Medieval Dynasty полностью соответствует жанру «выживача»: здесь и огромный открытый полный опасностей игровой мир, и система крафтинга, а также необходимость добывать пищу и ресурсы. Деревушка будет выступать в качестве базы, и её периодически будет необходимо оборонять от нападок различных бандитов, привыкших жить за чужой счёт.