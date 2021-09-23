Ранний релиз кровавого футбола Blood Bowl 3 во вселенной Warhammer должен был состояться уже в этом месяце, но если взглянуть на календарик, то можно убедиться в том, что сентябрь уже почти на излёте, а Blood Bowl 3 даже не думает открывать свои недостроенные ворота. В общем, несколько часов назад разработчики из Cyanide при содействии издательства Nacon объявили о том, что и так уже напрашивалось: в сентябре игра не выйдет.

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По словам разработчиков, когда летом они объявляли о старте раннего доступа в сентябре, то были чересчур оптимистичными: к сентябрю проект оказался никак не готовым даже к раннему доступу, требования к качеству которого по определению ниже, чем к релизной версии проекта.

Когда теперь следует ждать открытия дверей к ранней версии Blood Bowl 3, неизвестно. Обещают в обозримой перспективе рассказать обо всём подробнее. Востребованной данную франшизу можно назвать только с очень большой натяжкой, поэтому мы легко потерпим даже многомесячный перенос. Главное, чтобы итоговый продукт соответствовал нормам качества.