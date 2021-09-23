Издание Windows Central сообщает, что в Mojang Studios ведётся разработка двух новых проектов. Журналисты утверждают, не ссылаясь на конкретные факты, что обе игры имеют прямое отношение к бренду Minecraft.

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Здесь нужно ещё добавить, что речь не идёт о дополнениях для оригинальной Minecraft или Minecraft Dungeons, это что-то иное. В Windows Central убеждены, что первые анонсы могут случиться на грядущем мероприятии Minecraft Live, запланированном на 16 октябре.

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Намёки о новых играх оставляла раньше и сама Mojang, сейчас ролик с переименованием Mojang в Mojang Studios разбирают фанаты, выстраивая свои теории.