Разработчики Minecraft, по слухам, работают над двумя новыми играми
Издание Windows Central сообщает, что в Mojang Studios ведётся разработка двух новых проектов. Журналисты утверждают, не ссылаясь на конкретные факты, что обе игры имеют прямое отношение к бренду Minecraft.
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Здесь нужно ещё добавить, что речь не идёт о дополнениях для оригинальной Minecraft или Minecraft Dungeons, это что-то иное. В Windows Central убеждены, что первые анонсы могут случиться на грядущем мероприятии Minecraft Live, запланированном на 16 октябре.
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Намёки о новых играх оставляла раньше и сама Mojang, сейчас ролик с переименованием Mojang в Mojang Studios разбирают фанаты, выстраивая свои теории.
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