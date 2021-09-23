Современные крупные студии разработки игр трудятся, что называется, на потоке — параллельно создавая сразу несколько игр. Не является исключением и CD Projekt RED, и на днях в Сети появилась информация о том, что компании требуются специалисты для работы над неким новым проектом.

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В частности, речь идёт о должности дизайнера открытого мира, в задачу которого войдёт наполнение игрового мира правдоподобным и завораживающим контентом и различными событиями, с которыми впоследствии предстоит столкнуться игроку.

Важно отметить, что из описания вакансии невозможно сделать вывод о том, что именно за проект имеется в виду: полностью новая игра вроде следующего «Ведьмака» или же крупные дополнения для уже существующей (той же Cyberpunk 2077). Как бы то ни было, сам факт поиска человека на должность дизайнера открытого мира подразумевает довольно раннюю стадию развития проекта, и вряд ли его релиза следует ждать в кратко- или даже среднесрочной перспективе.