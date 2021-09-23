Четвёртый эпизод The Long Dark получил точную дату релиза
Сотрудники студии Hinterland определились со сроками выхода четвёртого сюжетного эпизода The Long Dark. Релиз должен случиться 6 октября текущего года, по такому случаю авторы подготовили и выпустили новый ролик.
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Сам эпизод называется Fury, Then Silence — это мрачная история о сопротивлении бандитам. Главный герой Маккензи окажется в плену у преступников, ему но обязательно сбежать и найти Астрид с другими узниками. Действие Fury, Then Silence развернётся в заброшенном тюремном комплексе, авторы пообещали от 7 до 10 часов геймплея.
Четвёртый эпизод добавит в игру несколько новых сюжетных персонажей, которых разработчики попытаются раскрыть в течение (суммарно) 60 минут постановочных роликов. Отдельный саундтрек тоже пишется — обещано 40 минут новой музыки.
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Четвёртый сюжетный эпизод для The Long Dark выйдет на PC, Xbox One Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5 и Switch. Нынешние и будущие владельцы игры получат его бесплатно.
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