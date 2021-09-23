Живописный проект Green Hell про выживание в тропических лесах Амазонки оказался на удивление успешным продуктом. Настолько успешным, что среди его поклонников существует огромный запрос на контентные дополнения и обновления. В обозримом будущем должен был состояться релиз третьей и финальной главы сюжетного дополнения The Spirits of Amazonia, но теперь это будущее откладывается. Причем, на неопределённый срок.

реклама

анонсы и реклама -11000р на RTX 3070 Gigabyte в Ситилинке Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри -28000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена RTX 3060 Ti Gigabyte дешевеет в Ситилинке Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке -20000р на RTX 3080 MSI Gaming RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде Дешевая RTX 3080 Asus Gaming в Регарде RTX 3060 Ti от 80 тр в Регарде 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза На все RX 6600 снижена цена в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Неприятными новостями поделились несколько часов назад разработчики Green Hell из студии Creepy Jar. Причина отложенного выхода финальной части дополнения до боли банальна: разработчикам необходимо дополнительное время, чтобы довести третью главу до достойного уровня качества.

Напомним, что дополнение The Spirits of Amazonia отправляет игроков в ранее неизведанные локации в тропических лесах Амазонки, где живут таинственные племена и обитают экзотические животные, на которых, к слову, можно попробовать поохотиться.

реклама

Green Hell вышла два года назад на PC и консолях PlayStation и Xbox.