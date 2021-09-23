Релиз финальной главы сюжетного дополнения для «выживача» Green Hell отложили на неопределённый срок
Живописный проект Green Hell про выживание в тропических лесах Амазонки оказался на удивление успешным продуктом. Настолько успешным, что среди его поклонников существует огромный запрос на контентные дополнения и обновления. В обозримом будущем должен был состояться релиз третьей и финальной главы сюжетного дополнения The Spirits of Amazonia, но теперь это будущее откладывается. Причем, на неопределённый срок.
реклама
Неприятными новостями поделились несколько часов назад разработчики Green Hell из студии Creepy Jar. Причина отложенного выхода финальной части дополнения до боли банальна: разработчикам необходимо дополнительное время, чтобы довести третью главу до достойного уровня качества.
Напомним, что дополнение The Spirits of Amazonia отправляет игроков в ранее неизведанные локации в тропических лесах Амазонки, где живут таинственные племена и обитают экзотические животные, на которых, к слову, можно попробовать поохотиться.
реклама
Green Hell вышла два года назад на PC и консолях PlayStation и Xbox.
реклама
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила