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Релиз финальной главы сюжетного дополнения для «выживача» Green Hell отложили на неопределённый срок

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Живописный проект Green Hell про выживание в тропических лесах Амазонки оказался на удивление успешным продуктом. Настолько успешным, что среди его поклонников существует огромный запрос на контентные дополнения и обновления. В обозримом будущем должен был состояться релиз третьей и финальной главы сюжетного дополнения The Spirits of Amazonia, но теперь это будущее откладывается. Причем, на неопределённый срок.

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Неприятными новостями поделились несколько часов назад разработчики Green Hell из студии Creepy Jar. Причина отложенного выхода финальной части дополнения до боли банальна: разработчикам необходимо дополнительное время, чтобы довести третью главу до достойного уровня качества.

Напомним, что дополнение The Spirits of Amazonia отправляет игроков в ранее неизведанные локации в тропических лесах Амазонки, где живут таинственные племена и обитают экзотические животные, на которых, к слову, можно попробовать поохотиться.

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Green Hell вышла два года назад на PC и консолях PlayStation и Xbox.

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