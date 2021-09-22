Некоторое время назад Mojang с позволения Microsoft пообещала, что её ролевой боевик с элементами слэшера Minecraft Dungeons доберётся до Steam 22 сентября. Указанный день настал, сказано — сделано: любой желающий может приобрести Minecraft Dungeons в Steam по стартовой цене в 1 229 рублей за базовое издание.

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Хотя данный ценник выглядит гуманно, важно помнить, что это именно базовая версия — без единого набора дополнительного контента. Полная версия Minecraft Dungeons, в состав которой включены все аддоны, обойдётся покупателю уже куда в менее приемлемые 2 479 рублей.

Напомним, что Minecraft Dungeons допускает как одиночное, так и совместное прохождение в команде из четырёх товарищей (включая вас). Игра появилась на свет в конце весны прошлого года и за это время получила шесть наборов дополнительного контента. Так что скучать покупателям «максимального издания» точно не придётся.