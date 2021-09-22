В Diablo II Resurrected добавят «умное» сглаживание NVIDIA DLSS
Датамайнеры частенько становятся источниками ранней информации о планах разработчиков; вот и о намерениях Blizzard в отношении Diablo II Resurrected благодаря их стараниям стало известно чуть больше подробностей. Так, один из датамайнеров наткнулся в файлах игры на упоминание технологии «умного» сглаживания NVIDIA DLSS. Спустя пару часов его пост в Twitter прокомментировал Кевин Тодиско — один из высокопоставленных чинов в студии Vicarious Visions, напрямую участвующей в создании ремастера.
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По словам господина Тодиско, в Diablo II Resurrected действительно добавят DLSS, но произойдёт это не сразу, а спустя некоторое время после релиза. Когда, в каком месяце, в каком году — не уточняется, и Тодиско данной информацией, по всей видимости, не располагает в принципе.
Напоминаем, что релиз Diablo II Resurrected состоится уже завтра, 23 сентября. Фанаты культовой классики могут рассчитывать на улучшенную графику и звуковое сопровождение, современные катсцены и видеовставки, а также облагороженный под реалии 2021 года интерфейс.
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