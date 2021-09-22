Warhorse готовит настольную игру по мотивам своей успешной RPG Kingdom Come Deliverance
Последнее время на просторах Сети можно всё чаще встретить упоминания производства настольных игр по мотивам тех или иных удачных (и не очень) видеоигровых франшиз. Попробовать себя в новой стезе решила и студия Warhorse, известная по средневековому ролевому проекту Kingdom Come Deliverance. По мотивам своей сравнительно успешной RPG разработчики, объединив усилия с компанией Boardcubator, решили выпустить настольную игру.
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По сюжету, события «настолки» развернутся спустя восемнадцать лет после событий Kingdom Come Deliverance. Нас ждёт рассказ о крупном конфликте на территории Богемии, в результате которого государство вплотную приблизилось к своему уничтожению.
Проект рассчитан на участие до четырёх игроков, а одна партия может продолжаться от полутора до двух с половиной часов. Проще говоря, чтобы сыграть в данную настолку, вам вместе с друзьями нужно будет выкроить немало времени на выходных или вечером в пятницу.
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Собирать средства на проект разработчики намереваются методом «с миру по нитке», а начнётся соответствующая кампанию в следующем году.
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