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Warhorse готовит настольную игру по мотивам своей успешной RPG Kingdom Come Deliverance

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Последнее время на просторах Сети можно всё чаще встретить упоминания производства настольных игр по мотивам тех или иных удачных (и не очень) видеоигровых франшиз. Попробовать себя в новой стезе решила и студия Warhorse, известная по средневековому ролевому проекту Kingdom Come Deliverance. По мотивам своей сравнительно успешной RPG разработчики, объединив усилия с компанией Boardcubator, решили выпустить настольную игру.

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По сюжету, события «настолки» развернутся спустя восемнадцать лет после событий Kingdom Come Deliverance. Нас ждёт рассказ о крупном конфликте на территории Богемии, в результате которого государство вплотную приблизилось к своему уничтожению.

Проект рассчитан на участие до четырёх игроков, а одна партия может продолжаться от полутора до двух с половиной часов. Проще говоря, чтобы сыграть в данную настолку, вам вместе с друзьями нужно будет выкроить немало времени на выходных или вечером в пятницу.

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Собирать средства на проект разработчики намереваются методом «с миру по нитке», а начнётся соответствующая кампанию в следующем году.

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