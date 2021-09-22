Как известно, консольные версии тактического шутера Insurgency Sandstorm сильно опаздывают на праздник жизни: PC-игроки уже успели наиграться, тогда как пользователям PlayStation и Xbox пришлось ждать несколько лет, пока коллектив New World Interactive решит все соответствующие проблемы и неурядицы. К счастью, все проблемы позади, и консольные версии Insurgency Sandstorm готовятся к скорому релизу; по такому случаю разработчики и опубликовали соответствующий свежий ролик, демонстрирующий работу военных в горячих точках.

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Запуск консольных версий назначен на 29 сентября. На персональных компьютерах игра появилась в конце 2018 года и получила за это время в основном тёплые отзывы со стороны игроков и высокие оценки от профессиональных критиков и обозревателей.

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Игра будет доступна на обоих поколениях консолей: обладатели PlayStation 5 и Xbox Series X могут рассчитывать на работу в режиме 4K@60fps.