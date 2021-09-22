Пару недель назад энтузиасты с YouTube-канала Digital Dreams уже демонстрировали работу Cyberpunk 2077 пятью десятками графических модификаций, наглядно дав понять, что даже то, что изначально позиционировалось как вершина технологической мысли, всегда можно сделать лучше и эстетически приятнее. Сегодня энтузиасты вновь вышли на связь и опубликовали свежий видеоролик с демонстрацией результата своего труда.

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Важно отметить, что для воспроизведения Cyberpunk 2077 в таких экстремальных графических условиях требуется и соответствующий компьютер. Коллектив Digital Dreams, в частности, использовал для записи нижеуказанного геймплея систему с процессором AMD Ryzen 9 3900X, 32 Гбайтами оперативной памяти и видеокартой GeForce RTX 3090. Стоимость последней сегодня составляет совершенно неподъёмных для среднестатистического геймера денег.

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Отметим также, что стандартная версия Cyberpunk 2077 без внимания со стороны разработчиков не остаётся: недавно для игры вышло обновление 1.31, происходит подготовка к выпуску бесплатных DLC, ну а там не за горами и полноценный дополнительный сюжетный контент. Правда, о последнем пока толком ничего не слышно и не видно.