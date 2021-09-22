Вчера состоялся официальный релиз очаровательного приключения Kena Bridge of Spirits про юную шаманку и её поиски затерянного священного алтаря. Проект уже получил высоченные оценки, а следом активизировались и специалисты (вернее, считающие себя такими энтузиасты), решившие проверить новинку на всех трёх вариантах консолей от Sony — PlayStation 4, PlayStation 4 Pro и PlayStation 5.

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Лучший вид Kena Bridge of Spirits закономерно имеет на PlayStation 5 — здесь и разрешение вплоть до 4K, и минимально приемлемая частота кадров, равная 60 fps, и более высокая детализация, и быстрые загрузки. Но и те, кому не посчастливилось приобрести новенькую консоль вследствие страшнейшего дефицита полупроводников, смогут на достойном визуальном уровне пройти проект на уже имеющихся PlayStation 4, особенно Pro-версиях.

В целом, специалисты из ElAnalistaDeBits довольны проведённой разработчиками Kena Bridge of Spirits оптимизационной работой, отмечая, что им удалось выжать максимум из давным-давно морально устаревших приставок.

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Напомним, что помимо PlayStation прошлого и текущего поколений Kena Bridge of Spirits также доступна на PC.