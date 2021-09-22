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В ранний доступ Steam вышел Beyond Contact — симулятор выживания на опасной планете, вдохновлённый раритетными комиксами про космос

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Разработчики из Playcorp Studios совместно с Deep Silver выпустили в ранний доступ Steam симулятор выживания Beyond Contact. Авторы проекта вдохновлялись старыми научно-фантастическими комиксами и современными фильмами про космос, в которых присутствуют «сложные моральные дилеммы».

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Местом действия Beyond Contact станет Кетурн — загадочный и сложный мир со своими порядками. Игрокам предстоит заняться изучением разных уголков этого процедурно-сгенерированного мира, проводить исследования, создавать предметы, выращивать растения и даже приручать животных.

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Также в Beyond Contact, как и в любом другом «выживательном» проекте, важно построить свой лагерь и оборонять его, попутно выполняя сюжетные задания во имя спасения жителей планеты. Врагов и опасностей в мире Beyond Contact тоже хватает: жёсткий климат, кровожадные представители флоры и фауны, природные катастрофы и многое другое.

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Главная героиня Beyond Contact — Куинн Хикс, сотрудница Космического корпуса, элитного подразделения EKM. Она отправляется на «самый край изученного пространства», чтобы справиться с кризисом. Планета Кетурн распадается на части, из её разломов бъёт поток неизвестной энергии. В общем, всё плохо.

Разработчики обещают за то время, что «выживастик» будет находиться в раннем доступе Steam, довести до ума сюжетную кампанию и бесконечный режим для одиночной или совместной игры по Сети. Пока игроки встречают раннюю версию Beyond Contact достаточно тепло, на момент написания данного материала у проекта имеется 95% рейтинга в Steam на основании 21 рецензии.

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