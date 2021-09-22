Разработчики из Playcorp Studios совместно с Deep Silver выпустили в ранний доступ Steam симулятор выживания Beyond Contact. Авторы проекта вдохновлялись старыми научно-фантастическими комиксами и современными фильмами про космос, в которых присутствуют «сложные моральные дилеммы».

реклама

анонсы и реклама -11000р на RTX 3070 Gigabyte в Ситилинке Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри -28000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена RTX 3060 Ti Gigabyte дешевеет в Ситилинке Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке -20000р на RTX 3080 MSI Gaming RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде Дешевая RTX 3080 Asus Gaming в Регарде RTX 3060 Ti от 80 тр в Регарде 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза На все RX 6600 снижена цена в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Местом действия Beyond Contact станет Кетурн — загадочный и сложный мир со своими порядками. Игрокам предстоит заняться изучением разных уголков этого процедурно-сгенерированного мира, проводить исследования, создавать предметы, выращивать растения и даже приручать животных.

реклама

Также в Beyond Contact, как и в любом другом «выживательном» проекте, важно построить свой лагерь и оборонять его, попутно выполняя сюжетные задания во имя спасения жителей планеты. Врагов и опасностей в мире Beyond Contact тоже хватает: жёсткий климат, кровожадные представители флоры и фауны, природные катастрофы и многое другое.

реклама

Главная героиня Beyond Contact — Куинн Хикс, сотрудница Космического корпуса, элитного подразделения EKM. Она отправляется на «самый край изученного пространства», чтобы справиться с кризисом. Планета Кетурн распадается на части, из её разломов бъёт поток неизвестной энергии. В общем, всё плохо.

Разработчики обещают за то время, что «выживастик» будет находиться в раннем доступе Steam, довести до ума сюжетную кампанию и бесконечный режим для одиночной или совместной игры по Сети. Пока игроки встречают раннюю версию Beyond Contact достаточно тепло, на момент написания данного материала у проекта имеется 95% рейтинга в Steam на основании 21 рецензии.