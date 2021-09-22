Компания Valve без предупреждения запустила в сетевом шутере Counter-Strike: Global Offensive операцию «Хищные воды» (она же Riptide). За данное обновление нужно выложить 1080 рублей, но и контента там набралось немало. О самых интересных нововведениях «Хищных вод» мы расскажем прямо сейчас.

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Так, появился закрытый подбор игроков для матча. В рамках премьер-режима пользователю предоставляется возможность сгенерировать код очереди, отправить его друзьям и организовать приватный матч на серверах Valve. Возможность организовать приватный матч также предусмотрена для участников групп в Steam — у каждого такого сборища по интересам будет свой уникальный код очереди, позволяющий проводить матчи только между «своими».

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В рамках режима Riptide игроки могут принимать участие в коротких соревновательных матчах. Для боёв формата «5 на 5» разрешено выставить планку не только на 16 побед, но и на 9 побед. В разных режимах разработчики внесли небольшие изменения в правилах, а командный Deathmatch и классический Deathmatch внесут в CS: GO элементы классических шутеров.

Valve также исправила положение отдельных объектов на картах Dust2 и Ancient, убрала из пула карт Grind, Mocha, Pitstop, Calavera, Frostbite. Ну, и новые косметические предметы — без них сейчас никак. Поэтому игрокам доступны 17 скинов для оружия, 14 тематических наклеек, нашивки и многое другое.