Valve запустила в CS: GO операцию Riptide — c приватным подбором игроков, короткими матчами и правками для карт
Компания Valve без предупреждения запустила в сетевом шутере Counter-Strike: Global Offensive операцию «Хищные воды» (она же Riptide). За данное обновление нужно выложить 1080 рублей, но и контента там набралось немало. О самых интересных нововведениях «Хищных вод» мы расскажем прямо сейчас.
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Так, появился закрытый подбор игроков для матча. В рамках премьер-режима пользователю предоставляется возможность сгенерировать код очереди, отправить его друзьям и организовать приватный матч на серверах Valve. Возможность организовать приватный матч также предусмотрена для участников групп в Steam — у каждого такого сборища по интересам будет свой уникальный код очереди, позволяющий проводить матчи только между «своими».
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В рамках режима Riptide игроки могут принимать участие в коротких соревновательных матчах. Для боёв формата «5 на 5» разрешено выставить планку не только на 16 побед, но и на 9 побед. В разных режимах разработчики внесли небольшие изменения в правилах, а командный Deathmatch и классический Deathmatch внесут в CS: GO элементы классических шутеров.
Valve также исправила положение отдельных объектов на картах Dust2 и Ancient, убрала из пула карт Grind, Mocha, Pitstop, Calavera, Frostbite. Ну, и новые косметические предметы — без них сейчас никак. Поэтому игрокам доступны 17 скинов для оружия, 14 тематических наклеек, нашивки и многое другое.
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