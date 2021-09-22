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Ремейк оригинальной Mafia запустили в разрешении 8K с активированным «рейтрейсингом»

Полученный результат, как полагается, записали на видео.
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Мододел-энтузиаст решил опытным путём проверить, как ремейк оригинальной Mafia может выглядеть в разрешении 8K с включённой трассировкой лучей. Полученный результат он записал на видео, коим мы делимся с вами.

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Да, всё стало выглядеть чётче и ярче, освещение стало более мягким, детали на локациях рассматривать стало проще. Для рендеринга такой красоты использовалась мощная RTX 3090, которую, кажется, никогда нельзя будет купить по адекватной цене.

Напомним, ремейк оригинальной Mafia можно прикупить на распродаже в Steam до 30 сентября. Там же можно прикупить с дисконтом другие проекты серии, цены вполне щадящие:

  • Mafia: Definitive Edition — 1199 рублей;
  • Mafia — 164 рубля;
  • Mafia II: Definitive Edition — 494 рубля;
  • Mafia III: Definitive Edition — 494 рубля;
  • Mafia Trilogy — 1649 рублей.

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Ремейк Mafia доступен для покупки на PC, PlayStation 4 и Xbox One. Проект также доступен на консолях нового поколения, но только по технологии обратной совместимости.

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