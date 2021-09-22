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Команда разработки Overwatch лишилась исполнительного продюсера

Он проработал в компании 5 лет.
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Исполнительный продюсер и вице-президент по Overwatch, господин Чако Сонни (Chacko Sonny), собирается покинуть свой пост уже 24 сентября. Соответствующее заявление первым разместил журналист издания Bloomberg Джейсон Шрайер со ссылкой на свои источники, позже информацию подтвердила сама Activision Blizzard.

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Чако Сонни не стал называть конкретные причины своего ухода, ограничившись скромной бравадой о том, как ему хорошо работалось на посту вице-президента по Overwatch. Сонни назвал этот период «одним из лучших в своей карьере».

В материале Джейсона Шрайера указывается, что претензий к уже (почти) бывшему исполнительному продюсеру нет ни со стороны руководства, ни со стороны коллектива. В случае с коллегами журналист Bloomberg узнал от анонимных источников, что к Чако Сонни относились с уважением.

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Вице-президент по Overwatch трудился в компании 5 лет, он успел принять участие в создании не только второй части, но и оригинала. Bloomberg утверждает, что указанному топ-менеджеру удалось стабилизировать обстановку в команде разработки сиквела после начавшегося скандала с домогательствами и после ухода Джеффа Каплана. В настоящий момент не ясно, кто заменит Чако Сонни, представители Activision Blizzard не торопятся делиться такой информацией.

По последним слухам, релиз Overwatch 2 может состояться в первой половине следующего года. Подтверждено, что киберспортивные команды будут проводить матчи в ранних сборках уже с весны.

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