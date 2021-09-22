Не секрет, что в наши дни с кусачими ценниками на видеоигры пользователи стараются выбирать проекты, обеспечивающие оптимальное соотношение «продолжительность на рубль». По всей видимости, у A Plague Tale Requiem — сиквела получившей множество наград и восторженных пользовательских отзывов A Plague Tale Innocence — с данным коэффициентом всё будет в порядке.

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Так, в ближайшие дни тестировщики в два этапа пройдут сиквел: с 23 по 26 сентября разрешат пройти первую половину, а с 27 сентября по 1 октября — вторую. Продолжительность прохождения каждой из «половин», согласно закрытой информации, составляет восемь часов; таким образом, полностью сюжетную линию A Plague Tale Requiem можно будет пройти за шестнадцать часов.

Естественно, необходимо учитывать «личные» модификаторы вроде скорости реакции конкретного игрока, геймерского опыта, а также стиля прохождения, но в целом данный показатель даёт определённое представление о вложенных в проект производственных ресурсах.

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Релиз A Plague Tale Requiem запланирован на следующий год на PC и консолях текущего поколения.