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В Star Citizen вновь проходит неделя бесплатного доступа

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Разработчики из Cloud Imperium Games настолько уверены в качестве и успехе Star Citizen, которая когда-нибудь определённо, железобетонно выйдет, что на регулярной основе проводят в своём космосиме продолжительные периоды бесплатного доступа. Так, например, со вчерашнего дня и вплоть до 27 сентября все желающие могут свободно опробовать едва ли не самый амбициозный проект современности.

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Как обычно, чтобы принять участие в неделе бесплатного доступа, на официальном сайте Star Citizen нужно ввести кодовое слово. Конкретно в данном случае это SHOWDOWN2021. Слитно, заглавными буквами.

Отметим, что несмотря на большой окружающий Star Citizen скептицизм со стороны геймеров, проект всё же стремительно развивается. Возможно, его полноценный релиз случится даже на нашем веку.

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В Star Citizen вновь проходит неделя бесплатного доступа
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