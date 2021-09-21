Microsoft выпустила доработанную версию PC Health Check — утилиты для проверки совместимости PC с грядущей Windows 11
До выхода Windows 11 осталось совсем чуть-чуть, Microsoft решила в последний раз перед релизом обновить утилиту PC Health Check для проверки совместимости компьютера с новой ОС.
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Напомним, программа была представлена в июне текущего года, почти сразу редмондцы приняли решение убрать её из свободного доступа из-за проблем с определением совместимых компонентов. Теперь же утилита вышла из состояния «беты» и доступна для скачивания на официальном сайте. Утверждается, что новая версия программы показывает более точную информацию о совместимости и предоставляет ссылки на нужную документацию.
На данный момент мы точно знаем, что Windows 11 официально не поддерживает процессоры ниже AMD Zen+ и Intel Core 8-го поколения, но есть исключения. Так, процессоры серий Intel Xeon W, Intel Core X и конкретно Intel Core i7-7820HQ с новой ОС совместимы. Впрочем, пользователи могут установить Windows 11 на компьютер, не соответствующий минимальным системным требованиям, но через ISO-образ и только на свой страх и риск.
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Также для установки Windows 11 на PC пользователя должно быть минимум 4 Гбайт оперативной памяти и 64 Гбайт свободного места на накопителе.
Windows 11 выйдет 5 октября, пользователи Windows 10 смогут перейти на неё сразу и бесплатно с помощью обновления.
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