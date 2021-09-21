Разработчики из Sunscorched Studios опубликовали новый трейлер Negative Atmosphere — перспективного хоррора, действие которого происходит на заброшенном космическом корабле.

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Главный герой бродит по мрачным корридорам, пытается спрятаться от монстра, добывает защитный костюм и очень громко дышит во время ходьбы. Это классический набор любого уважающего себя «ужастика про космос», поэтому в Negative Atmosphere явно есть что-то и от Dead Space.

По сюжету, главный герой Negative Atmosphere, некто Сэмюэль Эдвардс, оказывается на борту космического корабля «Русанов». Ему нужно обязательно выжить, ведь из команды исследователей никого больше не осталось. Есть только монстры, тёмные коридоры и огромный корабль для исследования.

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Negative Atmosphere должна выйти на PC, точной даты у проекта нет.