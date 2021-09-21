В игровом магазине Steam стартовала новая распродажа, в рамках которой вы можете купить со скидкой избранные проекты, среди которых есть очень много Call of Duty, Detroit: Become Human, SOMA и Penumbra. С полным списком предложений можно ознакомиться вот по этой ссылке, мы же сейчас расскажем о самых интересных (на наш взгляд).

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Итак, до 27 сентября со скидками можно забрать:

Detroit: Become Human — 814 руб;

Call of Duty: Black Ops III — 1199 руб;

Call of Duty: WWII — 999 руб;

Call of Duty 4: Modern Warfare — 449 руб;

Call of Duty: Modern Warfare 2 — 674 руб;

Call of Duty: Modern Warfare Remastered — 1199 руб;

SOMA — 99 руб;

Sniper Ghost Warrior Contracts — 299 руб.

Распродажа не приурочена ни к какому событию, это просто акция на текущую неделю.