Не секрет, что современные видеоигры с каждым годом занимают всё больше и больше пространства на накопителе. Предварительно всю эту прелесть сначала надо загрузить с контент-серверов конкретных сервисов цифровой дистрибуции, а в населённых пунктах, далёких от столиц и мегаполисов, это может стать настоящим испытанием на терпение и выдержку.

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Некоторые сервисы, например, Battle.net и Origin, уже давно позволяют запускать игры до их полной загрузки и установки — скачав лишь самые основные файлы, а вторичные материалы загрузив уже в фоновом режиме прямо во время игры. В Steam, несмотря на все масштабы данного сервиса, такая технология до сих пор не применяется, но, похоже, Valve с опозданием, но всё же готовится к её внедрению.

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На оформление соответствующего патента обратил внимание Павел Дюндик — основатель портала SteamDB, собирающего различную иным способом недоступную статистическую информацию из Steam. Из описания патента следует, что Valve намеревается добавить в Steam систему, позволяющую оптимизировать объёмы игр, а также применять функцию «Мгновенный запуск» — без необходимости полной загрузки игровых файлов.

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Сама заявка на патент была подана ещё в марте прошлого года, но опубликована она была только сегодня. Выльется ли это в реальное улучшение «опыта» взаимодействия со Steam, узнаем, скорее всего, в ближайшие несколько месяцев.