Как известно, Blizzard в составе единого с Activision холдинга сейчас переживает непростые времена: компанию обвиняют в неподобающей рабочей атмосфере и нарушением того, что принято называть «современной повесткой». Для многих сотрудников Blizzard этот скандал оказался слишком серьёзным жизненным испытанием, чтобы продолжать его выдерживать. Так, сегодня об уходе из Blizzard сообщила Клэр Харт — главный юрисконсульт (Chief Legal Officer) компании.

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Харт проработала в Blizzard более трёх лет, но теперь приняла решение об отправке в «следующее приключение». Последним рабочим днём Харт на её посту была пятница (17 сентября).

По словам Харт, последние три года были полны неожиданных поворотов, но в целом она считает за честь возможность поработать в Blizzard и познакомиться с большим количеством замечательных людей.