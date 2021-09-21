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Критики и обозреватели остались довольны приключением Kena Bridge of Spirits

Это мы уже слышали, и не раз. Ждём пользовательских оценок.
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Несколько часов назад состоялся официальный релиз приключенческой игры Kena Bridge of Spirits от дебютантов из студии Ember Lab. Одновременно с запуском в релиз было снято эмбарго на первые рецензии, и вот, на известных агрегаторах уже были сформированы первые средневзвешенные оценки новинки. Если коротко, то в целом критики высоко оценили Kena Bridge of Spirits: на момент написания этой заметки данное очаровательное приключение довольствовалось 85-балльной оценкой из максимально возможных 100 баллов.

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Обозреватели отмечают красивый игровой мир, превосходный дизайн персонажей, которых многие даже сравнивают с продукцией Pixar, доброе повествование и, конечно же, очаровательных местных зверушек — Гнилушек.

Поскольку Kena Bridge of Spirits на PC является эксклюзивом Epic Games Store, а Metacritic запрещает публикацию пользовательских обзоров сразу после релиза игр, то с выявлением более справедливого рейтинга на основе мнений простых игроков придётся потерпеть.

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Напоминаем, что в Kena Bridge of Spirits мы играем за юную шаманку Кену, которой необходимо найти затерянный в лесах священный алтарь. Помимо PC игра также доступна на PlayStation 4 и PlayStation 5. Прохождение займёт порядка пятнадцати часов.

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Критики и обозреватели остались довольны приключением Kena Bridge of Spirits
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