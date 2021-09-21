Комиссия по ценным бумагам и биржам США запустила расследование в отношении Activision Blizzard из-за скандалов с домогательствами
Журналисты издания Wall Street Journal со ссылкой на собственных инсайдеров сообщили, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (КЦББ) начала расследование в отношении Activision Blizzard.
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Представителей надзорного органа интересует, как компания реагирует на обвинения сотрудников в сексуальных домогательствах и дискриминации на рабочих местах. КЦББ уже направила повестки в адрес нескольких руководителей Activision Blizzard, среди которых ожидаемо оказался Бобби Котик.
Также известно, что КЦББ попросило Главу Activision Blizzard дать пояснения насчёт того, каким образом он рассматривал заявления и жалобы сотрудников, пострадавших от дискриминаций и домогательств. Ведомство запросило у руководства Activision Blizzard пакет документов, включая протоколы заседания совета директоров с 2019 года, личные дела некоторых уволенных сотрудников и соглашения об увольнениях за 2021 год.
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Мы будем оперативно знакомить вас с деталями расследования Комиссии по ценным бумагам и биржам США в отношении Activision Blizzard и принятыми мерами по результатам всех проверок.
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