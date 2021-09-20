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Авторы ККИ Magic: The Gathering выпустили трейлер по случаю скорого выхода важного дополнения

«Иннистрад: Полночная Охота» появится уже 24 сентября.
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Разработчики из Wizards of Coast опубликовали атмосферный трейлер Magic: The Gathering. В свежем видео рассказывается история детского приюта, расположенного в не самом правильном месте. Детишкам просто не может житься комфортно посреди леса, в котором обитают монстры. Сироткам нужно выполнять посильные задачи по хозяйству, а тех, кто постоянно выбивается из графика, отправляют прямиком к недружелюбным (мягко говоря) лесным жителям.

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Magic: The Gathering в скором времени обзаведётся дополнением «Иннистрад: Полночная Охота», которое запланировано на 24 сентября. Авторы строят большие планы по наполнению Magic: The Gathering уникальным контентом, создаваемым в сотрудничестве с авторами Fortnite, а также игр серий Street Fighter и Warhammer 40k.

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Представители Wizards of Coast даже подумывают выпустить тематические наборы по «Властелину Колец», но случится это не раньше 2023 года.

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