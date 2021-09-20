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Затонувшее королевство в трейлере к скорому старту четвёртого сезона Sea of Thieves

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Всего через каких-то несколько дней в пиратском экшене Sea of Thieves стартует четвёртый контентный сезон. Без публикации сопутствующих трейлеров столь крупные контентные обновления в современных играх-сервисах уже давно не обходятся, поэтому приступим к просмотру.

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Итак, в четвёртом сезоне игроков ждёт возможность исследовать подводные сокровищницы и святилища Затонувшего королевства. Смелые пираты смогут раздобыть здесь несметные богатства, однако без серьёзной охраны дело не обошлось: сокровища стерегут местные подводные монстры, которые отнюдь не рады незваным гостям. Новые задания, награды — всё на месте.

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Напомним, что Sea of Thieves перешла на новую «сезонную» систему в начале этого года. Каждый сезон длится около трёх месяцев, так что старт четвёртого по счёту в этом году — дополнительное напоминание того, что скоро зима и приятные новогодние хлопоты.

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