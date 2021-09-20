В конце этой весны из CD Projekt RED ушёл Матеуш Томашкевич — квест-директор Cyberpunk 2077. Изначально Томашкевич не сказал, куда держит путь, но сегодня решил больше не мучить своих подписчиков, держа их в неведении, и сообщил, что готовится присоединиться к коллективу Riot Games.

реклама

анонсы и реклама -11000р на RTX 3070 Gigabyte в Ситилинке Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри -28000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена RTX 3060 Ti Gigabyte дешевеет в Ситилинке Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке -20000р на RTX 3080 MSI Gaming RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде Дешевая RTX 3080 Asus Gaming в Регарде RTX 3060 Ti от 80 тр в Регарде 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза На все RX 6600 снижена цена в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

На новом месте работы Томашкевичу предстоит потрудиться над игрой в новом для себя жанре — MMO. Конкретными деталями своей деятельности на новом посту разработчик не поделился, но пообещал держать нас в курсе дела.

Как бы то ни было, данный MMO-проект мы не увидим ещё долго: в настоящее время он находится на зачаточных стадиях производства, а Riot продолжает искать новых сотрудников на ключевые должности. Когда приблизительно мы увидим новинку, пока можно даже не прогнозировать — дальше уровня фантазий ввиду полного отсутствия информации это всё равно не уйдёт.