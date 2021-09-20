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Другое

Бывший квест-директор Cyberpunk 2077 теперь трудится в Riot Games

Будет корпеть над грядущим MMO-проектом студии.
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В конце этой весны из CD Projekt RED ушёл Матеуш Томашкевич — квест-директор Cyberpunk 2077. Изначально Томашкевич не сказал, куда держит путь, но сегодня решил больше не мучить своих подписчиков, держа их в неведении, и сообщил, что готовится присоединиться к коллективу Riot Games.

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На новом месте работы Томашкевичу предстоит потрудиться над игрой в новом для себя жанре — MMO. Конкретными деталями своей деятельности на новом посту разработчик не поделился, но пообещал держать нас в курсе дела.

Как бы то ни было, данный MMO-проект мы не увидим ещё долго: в настоящее время он находится на зачаточных стадиях производства, а Riot продолжает искать новых сотрудников на ключевые должности. Когда приблизительно мы увидим новинку, пока можно даже не прогнозировать — дальше уровня фантазий ввиду полного отсутствия информации это всё равно не уйдёт.

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